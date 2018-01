Ile Maurice: Environnement - Mauriciens et touristes déplorent l'état des plages

Bain-Boeuf compte parmi les plages qui sont les plus joliment aménagées dans le Nord. Ses espaces verts, ses cocotiers et bancs... Elle a tout pour plaire. Sur 200 mètres environ, près d'une dizaine de bancs sont disponibles. Les cocotiers ont, eux, été plantés sous l'ex-ministre de l'environnement.

Trou-aux-Biches et Mont-Choisy sont, elles, sévèrement touchées par l'érosion. Les arbres se trouvant sur ces plages font grise mine et leurs racines sont visibles. Ils risquent à tout moment de tomber.

Premier constat à Grand-Baie. Cette plage est la plus prisée des touristes, estime Christian Petit-Jean, qui est en vacances à Maurice avec sa femme, Marine. Pourtant, dit-il, «nous nous trouvons avec des tonnes d'ordures sur la plage, trouvezvous cela normal ?» En effet, la semaine dernière, avant même le passage du cyclone Berguitta, des ordures de toutes sortes jonchaient cette plage publique. On y trouvait des bouteilles, des restes de nourriture et des chiens errants en grand nombre.

