Afrique: Akram El Hadi Saleim - Je n'ai fait que mon travail

On jouera nos chances à fond. Les joueurs sont très motivés et veulent tous donner le maximum pour aller loin dans ce tournoi.

Pour l'instant, on ne connaît pas encore notre adversaire. On va attendre pour voir si ce sera la Zambie ou la Namibie.

Oui, mais je n'ai fait que mon travail. Je suis gardien de but et parfois, l'équipe a besoin de moi. Lorsqu'on a besoin de mes services, je dois répondre présent, c'est le principe. Je suis content d'avoir réussi ma mission avec brio.

