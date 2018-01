Afrique: Akram Saleim neutralise le Maroc

« Notre objectif est atteint. On reste à Casablanca et du coup, on évitera un voyage. Pour ce qui est du match, nous avons changé des joueurs pour permettre à tout le monde jouer. Ça a aussi permis aux autres qui ont joué les deux matchs de récupérer.

« On voulait gagner cette rencontre pour terminer leader du groupe et du coup rester à Casablanca. Mais le football est fait ainsi.

A la reprise, les Marocains continuent à pousser et obtiennent un penalty pour une faute sur Walid El Karti. Achraf Bencharki s'élance pour le tirer, frappe, le gardien soudanais se détend et repousse. La tête de Djawad El Yamiq à la 73' ne connaîtra pas un meilleur sort, toujours du fait de Akram El Hadi Saleim qui détourne en corner.

