Sénégal: Appui aux femmes - 100 millions de FCfa pour 56 unités économiques de Guédiawaye

La cérémonie a été aussi l'occasion pour madame la ministre de procéder à une remise symbolique d'attestations de fin de formation et d'équipements de productions qui sanctionne un programme de renforcement de compétences au profit de 140 femmes à l'actif du Pides et du Cenaf dans les filières de la blanchisserie, de la saponification, de l'artisanat, de l'agroalimentaire, de l'aviculture, de la teinture, de la couture, de la sérigraphie, du mareyage, etc.

Mme la ministre a révélé que ce programme pilote est préparatoire de la montée en puissance dans l'année sociale précisant qu'il a pu être réalisé grâce à l'effort conjugué du Cenaf, du Pides, du Fncf et du Fnef qui a assuré la formation et le financement.

Elle a dit compter sur le soutien et l'appui des maires pour accompagner la consolidation de ces toutes petites entreprises au bénéfice des femmes et des jeunes filles de leur territoire respectif.

C'était en présence du maire de Guédiawaye, Aliou Sall, d'autorités politiques et administratives, mais aussi de femmes venues en masse. Ces unités économiques sont accompagnées d'un lot d'équipements de production et de vie d'une valeur estimée à 50 millions.

