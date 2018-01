Il facilite le transport des personnes et l'évacuation des produits agricoles de cette zone frontalière vers Kolda et le marché hebdomadaire de Diaobé tout en contribuant aux échanges commerciaux avec la Guinée-Bissau.

Les travaux sont financés par la coopération allemande à travers la Kfw et l'Etat du Sénégal pour un montant global de plus de 598 millions de FCfa. Ce tronçon polarise 11 villages pour une population de 10 325 habitants et fait la jonction avec la piste Thiara-Coumbacara.

« C'est avec un immense plaisir que nous avons procédé, tout à l'heure, à l'inauguration du marché hebdomadaire de Thiéty et à la réception de la piste Thiéty-Kolda financée par le gouvernement du Sénégal à hauteur de 1,42 milliard de FCfa et exécuté par le Programme national de développement local.

