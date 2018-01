Tout en accordant une attention particulière à l'industrialisation et au développement touristique de la région. Après cela, il a souhaité une bonne et heureuse année 2018 à toutes les composantes de la population du sud-Comoé.

Par ailleurs, il a dit que l'année 2018 laisse présager de meilleurs espoirs. Et ce, à travers la consolidation des acquis, l'option de la coopération décentralisée et la poursuite de la correction des disparités régionales.

Cela a eu lieu lors de la cérémonie de présentation de vœux au président de la région et en présence des représentants des différentes couches sociales et professionnelles.

Améliorer le cadre de vie et la situation sociale et professionnelle des jeunes et des femmes du sud-Comoé. Tel est l'un des objectifs clés du Conseil régional du sud-Comoé.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.