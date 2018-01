Burkina Faso: Miss Burkina 2018 - Les inscriptions ont commencé

Le Nouveau Comité Miss Burkina (N-COMIB) était face à la presse le 19 janvier 2018, à Ouagadougou, pour annoncer le lancement des inscriptions pour le concours Miss Burkina édition 2018 placé sous le thème : «Scolarisation de la jeune fille au Burkina Faso ».

Les inscriptions pour prendre part au concours de la beauté et de l'élégance ont été officiellement lancées le 19 janvier 2018, à Ouagadougou. L'annonce a été faite par le N-COMIB au cours d'une conférence organisée le jour même.

Et les jeunes filles désirant accomplir ce rêve devront auparavant remplir les critères suivants : être de nationalité burkinabè, avoir un âge compris entre 18 ans révolus et 25 ans non révolus, être célibataire sans enfant, avoir un niveau d'études minimum équivalent à la classe de 1re des lycées et collèges, avoir une taille minimum de 1,68 m (pieds nus), être de teint naturel et en possession de toutes ses facultés mentales, répondre aux critères de bonne moralité.

Pour les inscriptions, les candidates ont été invitées à retirer le dossier de candidature dans les locaux du N-COMIB à Ouagadougou, à la radio Ouaga FM, où à s'inscrire en ligne. Et pour celles résidant en province, elles peuvent le faire dans les directions régionales de la Culture de leurs localités.

A noter que les phases régionales du concours débuteront à Dédougou le 8 février prochain pour prendre fin le 16 juin par la région du Centre.

Quant à la grande finale, elle est prévue pour le mois de juillet, à l'issue de laquelle la Miss Burkina 2018 repartira avec 5 millions de F CFA, des lots en nature du sponsor et des partenaires, une couronne en plus de son mandat qui a une durée d'un an.

La 1re dauphine aura 2,500 millions de F CFA en plus des lots en nature des sponsors et partenaires. Quant à la 2e dauphine, la 4e et la 5e, chacune recevra respectivement 1 million de F CFA, 500 000 F CFA et 300 000 F CFA en plus des lots des sponsors et partenaires.

Selon le N-COMIB, l'édition 2018 de Miss Burkina se veut une édition de la confirmation de la maturité. Ainsi, le comité a décidé de placer l'acte 2 du concours sous le thème : «Scolarisation de la jeune fille au Burkina Faso».

« L'objectif est d'inviter les jeunes filles à s'intéresser à cette thématique et à s'engager dans la lutte pour l'éducation de la jeune fille », a expliqué le président du N-COMIB, Alpha Ouédraogo.