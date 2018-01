Madagascar: Musique tropicale - Retour en force de Nina's

Histoire de mettre les pendules à l'heure, la chanteuse a rendu ses nouveaux titres au jugement des noctambules. « Chéri-nakà » a tout de suite accroché, tout comme « Tsy any làlana ». Une ambiance coupée décalée à la sauce « tsapiky », de quoi faire danser les passionnés. De même que le rythme dombolo était de mise par la même occasion. Sans oublier les bonnes vieilles habitudes qui lui ont valu cette notoriété de star de la musique tropicale, la jeune femme a toujours remis les « I'ro tiako » et « ka atao forcé » au goût du jour.

Elle l'avait promis, elle l'a fait. Nina's a rendu la soirée du vendredi parmi les plus mémorables au Glacier Analakely. La chanteuse a une fois de plus, marqué un retour des plus accrocheurs. Plus torride que jamais, elle délaisse l'image de la petite fille sage derrière elle. Plus aguichante sans verser pour autant dans la vulgarité, elle commence sérieusement à savoir donner du spectacle.

