Madagascar: Pétanque / Star Master de Thaïlande - Une qualification en trois étapes !

Tiana Andriambelosoa (au centre) est devenu un grand spécialiste dans l'organisation des événements en pétanque.

Madagascar sera encore une fois présent au Star Master de Thaïlande qui aura lieu du 22 au 25 février 2018 dans la ville de Pattaya. Et comme pour les précédentes éditions, la partie malgache va procéder à la sélection de l'équipe qui va représenter la Grande Ile à cet événement planétaire sinon rendu comme tel par la présence de la crème mondiale des boulistes pour ne citer que les Français Dylan Rocher et Lacroix sans oublier les Italiens et même les Béninois.

Confiée par la Fédération Malgache de Pétanque à Tiana Andriambelosoa, la sélection des joueurs se fera d'une manière plus professionnelle et ramenée à une dimension humaine puisque ouverte à toutes les équipes et même toutes les bourses dans un souci de dégager une triplette Boss exemplaire et capable de briller à Pattaya.

C'est ainsi la sélection des joueurs se fera en trois étapes dont la première est prévue les 27 et 28 janvier avec au bout, un lot de 16 équipes qui seront qualifiées pour la grande finale du 10 et 11 février toujours au clos du CBT.

La seconde étape qui se tiendra les 2 et 4 février, fournira les 16 autres triplettes pour former 32 équipes pour la grande finale où les vainqueurs recevront les trois billets Tana-Bangkok-Tana contre la somme de deux millions d'ariary pour les seconds.

C'est dire que l'enjeu en vaut bien la chandelle. Avis donc aux boulistes pour ce juteux concours qui promet des étincelles. Car c'est presque une certitude que les meilleurs joueurs ne manqueront pas ce rendez-vous.

Vivement donc le prochain week-end.