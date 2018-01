Madagascar: Rugby - Place à la Coupe de la Ligue

« Je ne tolérerais plus ces agissements qui ternissent l'image de l'ovale malgache, et je vais saisir tous les responsables pour qu'ils y mettent un terme, quitte observer une année sabbatique pour pouvoir répartir sur une bonne base », avertit Andry Ravelojaona qui appelle World Rugby à agir ou carrément à supprimer ces subventions qui permettent à Malagasy Rugby de tenir tête à tout le monde.

En attendant, Andry Ravelojaona annonce qu'il va désormais prendre les mesures qui s'imposent devant les agissements des sections d'Avaradrano, Atsimondrano et Ambohidratrimo qui sèment la zizanie en se faisant les complices de Marcel Rakotomalala, l'actuel président de Malagasy Rugby, pourtant désavoué par le ministre des Sports en personne et même par le Conseil d'Etat.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.