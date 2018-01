Madagascar: Hery et Ravalo - Présence remarquée à Mahamasina

Malgré le mauvais temps qui a sévi hier, les fidèles sont venus nombreux au stade de Mahamasina, signe de l'importance qu'ils accordent à l'événement. La présence de Hery Rajaonarimampianina et de Marc Ravalomanana à ce culte célébré au début de l'année pastorale montre tout autant leur envie de marquer leur appartenance à la communauté chrétienne FJKM.

Ce culte célébré au stade de Mahamasina, tout en marquant le début de l'année pastorale, a été dédié au ministère d'Irako Andriamahazosoa, président de la FJKM. C'est pour le soutenir dans l'exercice de cette charge importante que la communauté chrétienne FJKM l'a accompagné de ses prières. Hery Rajaonarimampianina, en tant que chef de l'Etat, se devait donc d'assister à cette cérémonie et le message qu'il a adressé aux fidèles fut celui d'un rassembleur et d'un dirigeant soucieux de l'avenir du pays.

Cette attitude semble avoir été bien accueillie par les milliers de chrétiens présents. La présence de Marc Ravalomanana était tout aussi naturelle puisqu'il a siégé parmi les dirigeants de la FJKM en tant que président du comité du 50e anniversaire de l'église réformée de Madagascar. Mais c'est à un véritable bain de foule auquel le premier et le second ont eu droit et ils ne se sont pas privés de serrer les mains des uns et des autres. Ils ont pu mesurer leur pouvoir de séduction respectif auprès de cette population chrétienne.

On ne peut cependant pas s'empêcher d'y voir une sorte d'arrière pensée en prévision de la future élection présidentielle. L'ancien président Marc Ravalomanana jouit d'un capital sympathique important, au sein de la FJKM. L'actuel chef de l'Etat ne tient pas à lui laisser le champ libre et veut marquer sa présence à cette occasion. En la matière, il est peut-être plus convenable de parler d'émulation que de rivalité.