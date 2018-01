Madagascar: Stade de Mahamasina - Rajaonarimampianina et Ravalomanana courtisent les fidèles de la FJKM

Par ailleurs, l'atmosphère politique devient de plus en plus délétère à l'approche de novembre 2018. L'exclusion autrement brandie par le parti au pouvoir à l'encontre de ses adversaires potentiels risque de favoriser les troubles pré-électorales.

En tout cas, ce message présidentiel est valable pour tous étant donné que cette année 2018 est une année de tous les dangers, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan socio-économique. Avec cette flambée des prix des PPN, en particulier du riz, Madagascar ne pourrait plus survivre aux cataclysmes naturels.

Pardon et réconciliation. Coïncidence ou non, les membres de ce comité ont déclaré quelques jours après la menace d'arrestation brandie par la ministre de la Justice Rasolo Elise Alexandrine à l'encontre de l'ancien président Marc Ravalomanana que la célébration du 50e anniversaire de la FJKM sera placée sous le signe du pardon et de la réconciliation.

En tant que président du comité du jubilé. Sous un autre chapiteau réservé aux dirigeants de l'église FJKM se sont trouvés l'ancien président Marc Ravalomanana et son épouse. L'ancien exilé d'Afrique du Sud s'est rendu au stade de Mahamasina, non seulement en tant que fidèle, mais aussi en tant que président du comité du 50e anniversaire de l'église réformée de Madagascar. Marc Ravalomanana a eu également droit à la parole, mais surtout comme il en a l'habitude, il a serré les mains des fidèles FJKM à la sortie du stade.

