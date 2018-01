Madagascar: Football / Super Coupe - La CNaPS Sport confirme son statut !

Le vice-président de la FMF, Reboza Cyril remettant le chèque de deux millions d'ariary de Telma au capitaine de la CNaPS, Ando Rakotondrazaka.

La Super Coupe de Madagascar de football est allée dans l'escarcelle de la CNaPS Sport après sa victoire de 1 à 0 de samedi à Vontovorona. L'essentiel en fait dans un match dominé par la peur de perdre de deux équipes, après le score vierge du match aller du Stade Alexandre Rabemananjara.

Logique ! La victoire de la CNaPS Sport devant le Fosa Juniors de samedi l'était. Car il s'agit ni plus ni moins que la confirmation de son statut de champion de Madagascar malgré le recrutement massif des Majungais avec la venue de Vombola Jeannot (COSFA), Angelo Andrianantenaina (Adema) et le gardien Damien Ramaritany, pour ne citer que ceux qui ont été alignés durant cette finale qui finalement n'a pas répondu à l'attente du public.

Deux blessés graves. Mais qu'importe le vin pourvu qu'il y ait l'ivresse. Et cette joie légitime, la CNaPS l'a savourée avec bonheur sur un but prévisible, car on savait qu'après son but raté du match aller, Lucien Kassimo avait besoin de sauver sa tête et qu'il allait marquer. C'est ce qu'il a fait à la 34e mn sur un centre au cordeau de Rija. Il marqua de la tête dans un but presque vide car sur l'action, le gardien Damien et le défenseur Doda se télescopaient. Si le premier s'ouvrit l'arcade sourcilière, le second se blessa sérieusement à la tête obligeant ainsi le soigneur à les sortir et les remplacer respectivement par le jeune gardien des Barea juniors Balvano Malazamanana et le prometteur Théorodin.

L'un des rares actions à signaler en fait car le compteur affichait après ce but de la CNaPS, un zéro au compteur des buts cadrés dont trois pour la CNaPS et deux pour le Fosa Juniors qui a pourtant tenté le tout pour le tout, en faisant rentrer Nonot Vombola et Angelo Andrianantenaina.

Second tour. Comme la meilleure arme de la CNaPS reste sa défense autour de son capitaine emblématique Ando Rakotondrazaka avec Lanto Andriamanalina, Ronald Rajaonarivelo et Tantely Randrianiana qui remplace Toby blessé, elle a tout simplement assuré.

Mais pour espérer aller loin dans la Ligue des champions d'Afrique, il va falloir à Tipe Randriambololona de trouver une formule qui permettrait de rendre sa ligne offensive plus percutante avec les mêmes éléments. Une remarque qui s'applique aussi au Fosa Juniors, car cette formation n'a pas le punch nécessaire en vue d'une meilleure campagne africaine.

Dans l'état actuel de ces deux clubs, on ne peut pas jurer de rien quant à leurs chances dans les compétitions africaines. Certes et devant les Ougandais du Kampala City Council, la CNaPS part avec un net avantage tout comme le Fosa Juniors qui ira défier les Léopards kenyans chez eux mais c'est plutôt le second tour qui inquiète.