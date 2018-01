Madagascar: Chronique de Mickey - Affaire Hocine Arfa ou « Tintin au Congo revisité »

opinion

« C'est en 1930. Je ne connaissais de ce pays que les gens racontaient à l'époque : « Les nègres sont de grands enfants... Heureusement pour eux que nous sommes là ».

Ces phrases sont d'Hergé l'auteur de bandes dessinées dont le héros est Tintin. C'est en préparant « Tintin au Congo » qu'il a eu connaissance de ces informations sur la perception des gens de l'époque en Europe de l'Afrique. Les affres qu'a vécues Houcine Arfa à Madagascar rapportées par les grands médias parisiens semblent tabler sur la même longueur d'onde l'opinion française. Madagascar, comme l'ex-Congo belge possèderait des richesses inestimables (saphir, or, bois de rose etc..) , le président malgache serait comme le roi « Babaorom » du livre, et il serait en permanence en prise avec des trafiquants étrangers avec la complicité de bandes locales.

Tintin alias Houcine Arfa, arrive en bon blanc pour veiller sur sa sécurité et il va déjouer toutes sortes de complot contre le chef de l'Etat jusqu'au jour où, le mal emporte sur le bien incarné par l'ancien boxeur, le stratège militaire, l'ami - conseiller sera arrêté, dépouillé, il sera jeté dans les geôles noires malgaches. Mais le brave sauveur de la veuve et de l'orphelin va s'évader en misant sur la cupidité intrinsèque propre à un « Etat sauvage » comme décrit Francis Girod dans son film en 1977. La suite de sa narration dans la presse fut tout aussi rocambolesque mêlant vantardise et bienveillance de sa bonne mère patrie adoptive.

Tout ceci semble relever du « Fake news » défini comme « étant des informations délibérément fausses ou truquées émanant en général d'un ou de plusieurs médias, d'un organisme ou d'un individu. Elles participent à des tentatives de désinformation, que ce soit via les médias traditionnels ou via les médias sociaux, avec l'intention d'induire en erreur dans le but d'obtenir un avantage financier ou politique... » par Wikipedia.

Que retenir de ces « fausses-vraies informations »? Le principal mis en cause est l'Etat à travers les personnages publics expressément cités. Les balbutiements de leurs réponses et les nombreuses affaires de corruptions déjà avérées ne plaident pas non plus pour une défense claire et directe pouvant déstabiliser les propos diffamatoires mais non encore prouvés calomnieux d'Houcine Arfa. Ce dernier s'en sort déjà à priori gagnant en avançant que cette histoire relève d'une affaire d'Etat dont il n'est que la victime et l'innocente des délits qu'on lui reproche.

En recourant à la justice française de l'arrêter pour les faits qui lui sont reprochés, l'Etat malgache bénéficie d'un répit, encore une fois cette affaire suivra le cours du temps judiciaire qui n'équivaut pas toujours à celui du temps des communs des mortels. C'est dire qu'elle sera tuée et enterrée comme tous les secrets d'Etat. Et nous et nous ?