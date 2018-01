Afrique: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Afrique (Afrique du Sud, Algérie et Tunisie)

Jacques Thémopélé, titulaire, et e CA Bizertin chutent à domicile face à l'ES Zarzis (1-2). Titulaire, Cyld Mouanda, récent transfuge du championnat sénégalais, a inscrit le but de la victoire à la 60e. Christ Bopoumela n'a pas joué.

L'US Biskra bat la JS Saoura 1-0 grâce au but de Bergamin Kangou à la 20e minute. Arrivé début janvier, l'international A' congolais offre ainsi 3 précieux points à son équipe, 15e et avant-dernière du championnat avec 16 points (et 1 longueur de retard sur le premier non relégable).

