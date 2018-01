Congo-Brazzaville: Vie associative - La JCI - Le pays renouvelle ses instances dirigeantes

Signalons que la JCI existe au Congo depuis les années1990. Elle est une fédération mondiale de deux-cent mille jeunes citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, répartis en près de cinq millle communautés dans plus de cent-douze pays à travers le monde. Cette structure existe également au sein de l'Unesco, de l'Unicef et de la Chambre de commerce internationale.

Reconnue par les agences du système des Nations unies, la JCI peut aussi compter sur l'accompagnement du gouvernement dans la réalisation de ses projets. Présente lors de cette cérémonie de rentrée solennelle de la JCI- Congo, la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Ermella Doukaga, a exhorté ces citoyens actifs à jouer leur partition dans la conscientisation des jeunes et leur autonomisation.

Le nouveau président du bureau national de la JCI, qui a placé son mandat sur le thème: « Transformons nos défis en opportunités d'impact » avec le slogan « Nos acquis, notre challenge, notre futur », a dit mesurer le poids de la charge que viennent de lui confier ses pairs. « Nous devons relever le défi et poser les jalons d'une croissance forte et durable. Avec cette responsabilité, nous devons être conscients de cette vision et nous approprier notre destin », a déclaré Wicksteed Hermann Ngankou.

