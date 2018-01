Congo-Brazzaville: Forces armées congolaises - Le nouveau commandant de la Garde républicaine a pris ses fonctions

Titulaire du diplôme supérieur d'officier de gendarmerie en France, le colonel Gervais Akoungué remplace le général de brigade Nianga Ngatsé Mbouala, qu'il secondait en qualité de chef d'état-major à la GR. Diplômé de l'école de guerre du Maroc et de l'Institut des hautes études de défense nationale de France, le nouveau promu a occupé les fonctions de commandant de la Compagnie d'instruction de l'Ecole de la gendarmerie nationale et chef de Division emploi à la direction des opérations de la gendarmerie nationale.

Officier des troupes aéroportées et de la gendarmerie, issu de la première promotion de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, le nouveau commandant de la Garde républicaine (GR), le colonel Gervais Akouangué, a pris ses fonctions au cours d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat. Le chef d'état-major général des FAC, coordonnateur du Groupe d'anticipation stratégique, l'a présenté selon la formule suivante : «Officiers, sous-officiers et hommes de rang de la GR ; à compter de ce jour, vous reconnaîtrez pour commandant de la Garde républicaine, le colonel Akouangué Gervais ici présent ; vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour l'intérêt du service, l'exécution des règlements militaires, l'observation des lois de la République, et le succès des FAC, conformément à la constitution ».

