Afrique: Chan Maroc 2018 - Joseph Biangou Ndinga félicite la qualification des Diables rouges

Le directeur départemental des Sports et de l'éducation physique de Pointe-Noire s'est réjoui de la victoire du Congo face au Burkina Faso, 2-0, qui le qualifie en quarts de finale du 5e championnat d'Afrique des nations (Chan) de football réservé aux joueurs locaux.

La première qualification des Diables rouges au second tour du Chan, à une journée de la fin des matches de poules, est un véritable motif de satisfaction pour le football congolais comme le témoigne le directeur départemental des Sports de la ville océane. «J'ai un sentiment de satisfaction face à l'exploit des Diables rouges au Maroc. Deux matches, deux victoires et une qualification à une journée de la fin des matches de poules, c'est inédit pour le football congolais et nous ne pouvons que témoigner notre confiance aux Diables rouges», a dit Joseph Biangou Ndinga.

Il a félicité le staff technique ayant à sa tête Barthélémy Ngatsono qui a su bâtir sa stratégie sur deux systèmes de jeu. « Je félicite les joueurs pour le respect des consignes et l'entraîneur pour le bon coaching. Après une première partie du match peu convaincante, il a su opérer les changements à temps. Nous avons assisté à deux systèmes de jeu lors de ce match très déterminant contre le Burkina Faso. Une première partie moins agressive et une seconde très technique, posée et efficace qui a abouti à la victoire qualificative des rouges. Bravo à toute l'équipe », a-t-il martelé avant de leur demander de maintenir cette flamme allumée jusqu'au bout. « Le Pays tout entier et les Ponténégrins en particulier vous encouragent », a-t-il ajouté.

Rappelons que les Diables rouges ont éliminé les Léopards de la RDC, tenants du titre du Chans avant d'accéder à cette phase finale de la compétition. Pour confirmer leurs bienfaits, les Diables rouges logés dans le groupe D ont battu le Cameroun,1-0, en premier match de poules avant de s'imposer en deuxième match face aux Burkinabè.