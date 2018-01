A noter aussi que le meeting a été marqué par la participation de Hajer Bourguiba, fille du Leader Habib Bourguiba, qui a déclaré à la TAP que sa présence est un message d'ouverture et d'encouragement de toutes les capacités qui s'emploient à apporter le plus et à unir les Tunisiens quelles que soient leurs sensibilités en cette conjoncture délicate de l'histoire de la Tunisie.

Auparavant, des jeunes membres du parti avaient présenté l'organisation de la jeunesse «Tunisien et j'apporte le changement» relevant d'Al Badil et ses programmes d'actions.

S'exprimant hier à Sfax au cours d'un meeting, Mehdi Jomaa a indiqué que l'égalité entre les Tunisiens, la foi en la valeur du travail et la consécration de la souveraineté de la loi pour mettre fin à la logique de la force et à l'indiscipline sont la clé pour sortir de la crise.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.