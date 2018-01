Tunisie: «Bibliothèques publiques et la gestion du changement»

Des experts en provenance de Tunisie, d'Algérie, d'Arabie Saoudite, d'Egypte, de Palestine et de France prendront part à ce colloque qui traitera notamment des concepts et des facteurs essentiels du changement, de la numérisation et de l'innovation dans les bibliothèques publiques, ainsi que de la médiation numérique des savoirs entre enjeux et dispositifs.

Les bibliothèques publiques, lit-on dans une note de présentation, présentent un exemple concret de la manière dont les changements se produisent, s'imposant par le biais des nouvelles technologies, et les nouvelles relations qui s'établissent entre les usagers et l'espace culturel. Ce colloque a pour objectif d'analyser cette nouvelle dynamique, surtout à la lumière des législations récentes qui imposent des approches différentes et des nouvelles méthodologies de communications et d'information entre tous les protagonistes de la lecture publique.

Ce colloque vise également à encadrer et orienter les professionnels, eux-mêmes, dans la gestion administrative et financière des ressources dans un cadre nouveau de décentralisation politique.

Par ailleurs, la bibliothèque publique se doit être ouverte sur son environnement immédiat et s'adapter aux nouvelles technologies et aux besoins de ses lecteurs afin que la lecture demeure essentielle et une pratique culturelle qui se démocratise et contribue par là même au changement et à l'évolution de la société. Si les bibliothèques veulent contribuer à l'épanouissement de l'individu et de la collectivité, elles doivent nécessairement se mettre à jour et améliorer la gestion de leurs espaces, les conditions de la lecture et des lecteurs.

Pour cela, ce colloque organise plusieurs ateliers de formation et de recyclage, et ce, en partenariat avec des institutions nationales et internationales, telles que l'Ifla (Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques), l'Organisation des Nations unies (Tunis) et les professionnels eux-mêmes, ainsi que des associations des amis du livre et de la bibliothèque qui prennent part à ce colloque.

L'ultime objectif de ce colloque étant de mettre également en exergue l'agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable dans la lutte contre l'analphabétisme et le renforcement de l'implantation des technologies pour un savoir démocratisé et accessible à tous. Pour cela, les bibliothèques publiques se doivent d'être à niveau et d'intégrer les paramètres de changements nécessaires afin de répondre pleinement à ces défis et participer dans une large mesure au développement culturel national et au rayonnement de ces institutions.

L'organisation de colloque s'inscrit dans le cadre de la conviction que l'Art et la Créativité dans tous les domaines du savoir sont tributaires du changement et que la volonté du changement et de l'adaptation perpétuelle sont le moteur de l'évolution. En effet, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est en perpétuelle évolution technique et technologique qui impose des changements structurels et une capacité de s'adapter aux nouveaux espaces et méthodes de travail. Pour répondre à ces nouveaux défis, toute société est appelée à insérer les changements qui s'imposent à elle et à introduire les stratégies adéquates capables de satisfaire ses objectifs.