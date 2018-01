Tunisie: ESM/ ESM - Equitable

Le coach aghlabide lance les attaquants Bouguerra et Salhi pour ranimer son attaque. La JSK commençait à sortir ses griffes. Les attaquants aghlabides étaient plus incisifs que lors de la période initiale.

L'ESM domine son adversaire et les attaquants varient les actions sans concrétisation. Au contraire, Kaderi a incité ses joueurs à garder leur solidité en défense avec des attaques rapides de Munduga et Sassi.

Après la pause, l'ESM a cherché à surprendre les aghlabides. L'entrée de Diarra et de Njiong visait à donner plus de solutions à l'attaque sudiste. A la 51', une triangulation entre Hekimi, Mehamdi et Diarra s'est achevée par un tir de ce dernier. On croyait au but, mais la balle a effleuré le poteau droit de Kalaï avant de sortir.

Les protégés de Ghraïri jouaient plus en profondeur grâce surtout à Maaouani, Hekimi et Méniaoui. C'est Hekimi qui réussit une percée, temporise mais son tir est dévié par Kalaï en corner (41').

Le jeu se cantonna au milieu du terrain. Nous n'avons pas vu de belles combinaisons de part et d'autre. Les actions des locaux manquaient de réussite. Les visiteurs étaient concentrés en défense avec des conversions pour Sassi et Munduga.

Les deux équipes ont montré un niveau modeste au cours de la première phase du jeu. Les camarades de Méniaoui ont manqué d'harmonie dans l'animation offensive. Pour leur part, les Aghlabides ont été plus prudents en défense avec des actions rapides du trio Laâouichi, Sassi et Munduga.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.