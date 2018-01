Tunisie: Austérité oblige !

Mais, pour certains clubs, et même si le nombre de coups a été élevé par rapport à un mercato hivernal, notamment pour le CSS (qui a réussi 8 recrutements et beaucoup de sorties qui allègent l'effectif) et l'ESS, on est resté dans les normes. Peut-être quelques clubs ont opéré plusieurs recrutements mais en valeur, c'est resté plus ou moins raisonnable.

Il faut qu'on soit satisfait vu que ce mercato n'a pas été fou, mais c'est un marché qui a respecté sa vocation, et les clubs tunisiens n'ont pas dérogé à la règle. L'ont-il fait à bon escient? C'est une conviction partagée ou est-ce forcé par les problèmes financiers? Les invités de ce dossier vont y répondre et analyser ce dernier marché de transferts. Une chose est sûre, même un club dépensier comme l'EST n'a pas fait monter les enchères et s'est contenté de son effectif riche et où les places sur le banc sont chères à prendre. Plus qu'une conviction, c'est, à notre avis, une question de budget et de réglementation : d'abord, et si les textes sont un peu «maniables» quelque part, la FTF exige pour chaque club d'annuler trois contrats pro au maximum. C'est déjà une contrainte sans parler des joueurs étrangers âgés de 23 ans qui ne comptent pas dans le quota autorisé. Les règlements concernant les joueurs étrangers sont devenus plus exigeants désormais, le CV du nouveau joueur étranger doit être riche en sélection sinon le contrat n'est pas validé. C'est pourquoi le nombre de recrues étrangères a baissé ainsi que les montants déboursés (en devises).

Contrainte financière

Nos dirigeants ont-ils retrouvé la raison pour limiter leurs recrutements? On pense plutôt que c'est un choix forcé, dicté plus par les contraintes financières. Tout le monde ou presque n'a pas les finances pour s'aventurer sur le marché et pour alourdir la masse salariale. Nombreux sont les clubs qui ont des litiges avec leurs joueurs, faute de les avoir payés. Ces clubs n'ont pas les moyens pour faire des folies, surtout que dans cette période les joueurs de qualité ne sont pas disponibles. Cela se passe dans le monde entier et pas seulement dans le cas tunisien. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, ces contraintes financières, cet iceberg de litiges à l'échelle de la Fifa et du TAS nous ont épargnés des folies. Un club comme l'EST est intervenu juste pour remplacer Mbarki, blessé, et ramener de nouveau Derbali.

Le CA, en pleine crise financière et ayant beaucoup de contrats minés, a opté pour le duo chevronné Dhaouadi et Belaid, Philipe et Sahli, avec le retour à la dernière minute de Belkhither. Le CSS a été très actif : Hedhli, Zouaghi, Hamdouni ainsi que le Nigérian Edwu, Zemmouri et la qualification de Herzi et Ragoubi (qui ont déjà commencé à jouer), voilà un club qui a très bien géré le mercato. Quant à l'ESS, elle a mis les mains sur Methnani, un pivot de qualité, Ben Ouannès, le créateur cabiste, et fait revenir Jemal contre le départ de Kechrida et Acosta. Grosso modo, ce fut un marché calme par la force des choses et par les difficultés de financement. En été, les choses vont être plus chaudes sûrement.