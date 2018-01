Pour rappel, les travaux de la 14e conférence des ministres des Affaires étrangères 5+5 ont débuté, hier à Alger, sur le thème «Méditerranée occidentale: promouvoir un développement économique et social inclusif partagé et durable face aux défis communs dans la région».

Concernant la Libye, le ministre a mis en relief le rôle stratégique joué par la Tunisie pour aider les frères libyens à trouver une solution consensuelle et politique, rappelant, à ce titre, que la partie tunisienne a discuté avec toutes les parties libyennes sans distinction aucune et refuse toute ingérence étrangère dans ce dossier. Ces deux derniers points constituent l'essence même de l'initiative tunisienne dont les clauses ont été énoncées dans la Déclaration de Tunis pour un règlement politique global en Libye.

Par ailleurs, Jhinaoui soulevé la question du terrorisme et le danger qu'il représente. Une question qui, a-t-il dit, sera au cœur de ce Dialogue 5+5, indiquant que la Tunisie présentera, à cette occasion, son approche et les mesures qu'elle entreprend pour lutter contre le terrorisme et notamment l'extrémisme.

Le ministre des Affaires étrangères a appelé à répondre aux aspirations des jeunes en vue de leur fournir des opportunités d'emploi et de formation, tout en facilitant leur mobilité dans les espaces maghrébins et européens à travers l'octroi de bourses ainsi que d'aides.

En marge des travaux de la conférence ministérielle 5+5, qui ont démarré hier, Jhinaoui a fait savoir, dans une déclaration à l'agence TAP, que la Tunisie mettra l'accent sur la jeunesse qui constitue un volet stratégique, relevant la nécessité de sensibiliser tous les intervenants et les partenaires européens et maghrébins à l'importance de la jeunesse en tant qu'acteur majeur dans la vie politique.

