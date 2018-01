Tunisie: La mémoire, pour toute carapace !

Savoir pluriel et anti-savoir

Pourtant, il n'est pas rancunier quand il évoque son hameau à la sinistre réputation, il est simplement amer à El Ouidiane, entre la mine et l'école coranique où les plus jeunes entrent en contact avec leur premier savoir. Voyage dans le temps pour une halte qu'il décrit comme le vert paradis de ses années bizertines. C'est là qu'il passe à un autre genre de savoir, plus pascalien, celui de l'école franco-arabe. C'est le temps des amitiés mais aussi celui de la politique qui s'impose par les déflagrations de la bataille qui fait encore la réputation de la ville.

Suit le retour, avec une quête du savoir qui avance : le collège, le baccalauréat, l'université. Encore un autre genre de savoir quand il rejoint la vie active, ou un anti-savoir, comme il sied à l'anti-héros qu'il est en train de devenir, quand il insiste sur le malaise qui se crée en lui quand il constate la dégradation des valeurs, ici et dans le monde arabe où les adversités se précisent, finissent par devenir pérennes.

Le voici penché sur le savoir le plus dangereux, celui de la politique par temps d'autocratie. Il a un regard acerbe là-dessus mais sait faire dans la nuance quand il parle par exemple des syndicalistes. Son anti-savoir ne s'arrête pas et quand la révolution du 17d-14j est là, elle le trouve acéré, incliné à la critique ouverte. Parmi les atermoiements des gouvernements, un sujet lui tient à cœur depuis toujours et cette liberté de parole, réelle mais esseulée, "gagnée" après la révolution ne change pas ses vues pessimistes sur l'évolution de l'Education avec une majuscule. Ses mémoires sont intarissables sur le sujet, même s'il ne laisse nulle place dans le paysage public sans en disséquer les nouvelles formes de dégradation, thème si cher aux anti-héros.

Mémoires d'outre-vie !

C'est peut-être une auto-thérapie qu'il véhicule dans cet ouvrage souvent malaisé à lire, comme celui qui écoute malgré lui une conversation privée dans un café. Mais on reprend pied avec le terrain plus ferme qu'il garde çà et là. Il professe une sorte de modestie, un profil bas, tout au long de l'ouvrage mais ose un parallèle avec les "Mémoires d'outre-tombe" du Chateaubriand lacéré par les critiques : "Il existe toujours dans son œuvre un certain fond de vérité, même s'il a "poétisé" des faits historiques." C'est que nous parlons littérature ici et il n'est peut-être pas vraiment besoin de cette rigueur des historiens pour la stricte observance des faits. Le seul souci, s'il en est, semble la beauté stylistique. Il est vrai que la révolution de '89 n'a jamais cessé de susciter les controverses. Alors, des excuses ? Non, l'écriture est, pour Moncef Mehedhbi, une affaire toute personnelle, il le dit clairement : "Si j'ai tenu à rendre compte, c'est pour combler ce qui m'a manqué : la fixation "photographique" de mon évolution dans le temps».

C'est un peu un testament auquel il ajoute, en fin d'ouvrage, un codicille : "Au terme de ma septième décennie, je me sens fier de mener aujourd'hui une vie décente après avoir enduré les pires affres de la privation et de la précarité... Je me réjouis à l'idée d'avoir placé mes filles sur une orbite autrement plus prometteuse que la mienne", confesse le narrateur. Il n'est pas seulement réconcilié avec lui-même, il passe aussi le témoin à la génération suivante car c'est ainsi que les anti-héros réagissent contre l'adversité ; pas d'éclat, juste ce qu'il faut pour garder la flamme allumée.

L'ouvrage

"Brises à sauver de l'oubli", 312p., mouture française

Par Moncef Mehedhbi

Editions Nirvana, 2017