Tunisie: SG/COM - Les locaux hors du coup

Le derby du Sud-est n'a pas tenu ses promesses, et pour cause ! Il n'y eut en effet qu'une seule équipe sur le terrain, le SG revu et corrigé par le nouveau coach, Khaled Ben Yahia. Les Médeninois, englués dans leurs problèmes de salaires impayés et de graves soucis financiers, déçurent énormément.

Après une aussi longue trêve, les joueurs donnaient l'impression de débuter une nouvelle saison tant la condition physique et le rythme se révélaient précaires alors que les maladresses techniques faisaient légion.

Ces carences sont encore plus accentuées chez les locaux qui payent le tribut de la grève des entraînements observée durant deux jours durant cette semaine.

Le COM ne fut hier que l'ombre de lui-même, perdant l'entrain et les automatismes de la fin de la phase aller. Il lui manqua la concentration et la volonté nécessaires.

Par contre, les hommes de Khaled Ben Yahia, arrivé il y a deux semaines à la tête de la barre techniques de la Stayda, firent parler leur métier et leurs nombreuses ressources humaines. Ils ne souffrirent pas trop de l'infériorité numérique à laquelle ils furent condamnés à la fin du premier half suite à l'exclusion du milieu de terrain, Alaâ Gmech.

Mais la palme revient à Khaldoun Mansour, qui se paie le luxe de planter un doublé.

L'ancien milieu offensif de l'EO Sidi Bouzid ouvre le score sur une reprise de volée au terme d'un coup franc côté gauche exécuté par Gharsellaoui (21'). La réaction locale est plutôt timide. On retient tout de même la double tentative de Chtioui, puis Naghmouchi (35') sur laquelle s'illustre Wassim Helal.

Le second but sera encore plus beau, le bolide de Mansour à la reprise d'un ballon renvoyé par la défense des Jaune et Noir ne laissant aucune chance à Anis Jelassi (47').

L'heure de vérité

Amorphes et passifs, privés des services de Amri et Rebaï, les hommes d'Afouène Gharbi ne réagissent toujours pas. Mentalement, ils sont hors du coup, car ils ont la tête ailleurs. Leurs attaquants Chtioui et Traoré sont aux abonnés absents.

Le naufrage est collectif, ce dont profitent les Vert et Blanc pour tripler la marque sur un coup franc direct réussi des 25m par Mondher Gasmi (66'). La suite de la rencontre sera une tranquille gestion des débats par les visiteurs.

Une suite de parcours très difficile attend les Médeninois. Les derniers de la classe, l'ES Zarzis et l'US Ben Guerdane annoncent un réveil tonitruant. Dès la prochaine journée, un autre derby face à l'USBG se jouera à Médenine, et ce sera -- déjà -- l'heure de la vérité dans la course au maintien.

Si les copains de Nizar Touil ne règlent pas leurs problèmes de primes et salaires, ils risquent de revivre le calvaire d'hier.