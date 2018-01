Congo-Brazzaville: Prix du premier roman Sylvain Bemba - Jussy Kiyindou, lauréat de la 1re édition

Jussy Kiyindou est né à Brazzaville (Congo) en 1989. Il arrive en France à 11 ans. Élève perturbateur, il se passionne pour les aventures d'Harry Potter, prend magiquement goût à la lecture et à l'Heroic Fantasy. Très vite, au plaisir de lire s'ajoute son grand penchant pour la scène. Après des études de lettres et de théâtre à la Sorbonne, il poursuit son itinérance et cristallise son désir d'écrire.

Le jury était présidé par Guy Menga et composé de : Marie-Léontine Tsibinda, Boniface Mongo-Mboussa, Huguette Nganga Massanga, Clémentine Mansiantima, Noël Ramata Kodia et Alphonse Chardin N'Kala.

