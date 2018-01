Tunisie: Khaled Touati - «Un mercato raisonné conduit à la performance»

Ne pas se tromper de cible, faire la politique de ses moyens, éviter la fièvre acheteuse, dégraisser pour, à terme, se renforcer, équilibrer ses comptes, qu'il s'agisse de totalement modifier l'ossature d'une équipe ou d'apporter simplement des retouches, cette période qui rend généralement les agents de joueurs hyperactifs, fait et défait la carrière de plus d'un joueur, a été être mise à profit pour réguler son effectif et remplir les blancs».

«La rigueur plutôt que l'opulence»

«On a remarqué, par exemple, qu'à l'exception du CSS, qui, rappelons-le, était frappé d'interdiction de recruter infligée par la Fifa, les gros budgets n'ont pas pesé de tout leur poids sur le marché des transferts.

Ils ont tout d'abord adopté des postures attentistes et prudentes dictées par des considérations financières et techniques. Renforts ciblés, postes doublés ou joker visé, les gros bonnets ont pris leur temps. Eclairage sur la situation du CA à titre d'exemple.

Comparé aux intersaisons précédentes, le CA n'a pas consenti d'efforts financiers importants sur le marché des transferts.

Alors que le club doit serrer la ceinture, et que la dotation de base a été revue à la baisse, le CA a toutefois consenti quelques sacrifices, même si, actuellement, et c'est légitime, il ne peut résolument prétendre acquérir des joueurs à fort potentiel de plus-value.

Cependant, le recrutement de Tijani Belaid et Zouheir Dhaouadi répond aux exigences du moment en termes d'expérience et de métier. En clair, ces joueurs vont encadrer les jeunes loups de la nouvelle promotion clubiste.

Rappelons que le CA est en mode assainissement et qu'il s'attelle actuellement à réguler sa masse salariale. Il faut comprendre que notre football est largement surévalué et surcoté. Avec un créneau de salaires encore élevé, place désormais à la réalité du terrain (détermination du traitement selon l'évaluation et non l'appréciation)».

«Indexer les salaires sur la compétitivité»

«Au sein de notre bonne vieille Ligue 1, entre les joueurs en fin de contrat qui n'ont pas pu être conservés faute d'un salaire à la hauteur de leurs ambitions, et les transferts des éléments avec encore peu de valeur marchande, la base de nos clubs a clairement dégraissé depuis quelques jours.

Puis, quand on fait les comptes, cela se répercute de manière spectaculaire sur la masse salariale des joueurs. Vous savez, les tenants d'un club sont jugés essentiellement sur ses résultats. La mission est de remplir les objectifs fixés mais pas que ça !

La bonne gestion, la maîtrise des coûts, la rigueur, tout cela demande de la retenue quand on doit sortir le chéquier. On ne peut recruter à l'emporte-pièce sous peine d'en subir le contre-coup de plein fouet si le joueur recruté n'accroche pas ! Par contre, regarder où en est le CSS.

Il a couvé et promu ses jeunes avec le résultat que l'on connaît.

Au même moment, ces concurrents ont dépensé des millions en pure perte la majeure partie du temps. Pour le CSS, c'est ce qu'on appelle la bonne gestion doublée de beaucoup d'esprit d'équipe et d'implication.

En clair, la cohésion humaine au CSS a été le socle de la réussite technique. Et les deux, bien articulées, permettent l'efficacité collective» !