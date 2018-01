Tunisie: Le CSS en baroudeur !

Le CSS a réussi à remporter hier une belle victoire aux dépens du ST, faisant montre d'excellentes dispositions.

L'apport de certains parmi les nouveaux recrutés y est pour beaucoup, notamment du latéral gauche Achraf Zouaghi qui a marqué de son empreinte la première mi-temps en offrant à son coéquipier Karim Aouadhi l'opportunité de prendre l'avantage.

Zouaghi s'est encore une fois mis en évidence en réussissant quatorze minutes après à tromper de près le gardien adverse sorti à sa rencontre.

Et puis, il y a aussi à mettre en évidence le volume de jeu dépensé par l'ensemble, ce qui lui a permis de dominer le cours du jeu, tout en ajoutant à son actif un troisième but de toute beauté, réussi par Alaâ Marzougui sur une action bien menée par le duo Hamza Mathlouthi et le nouvel arrivé Hedhli. Un but précisément au temps additionnel de cette première mi-temps, acculant en parallèle son vis-à-vis, si l'on ose dire, au rôle de figurant.

Le ST révise ses choix

En deuxième mi-temps, le jeu s'est animé beaucoup plus, avec notamment un Stade Tunisien plus agressif et mieux organisé.

Le CSS a certes réussi à consolider son score par un 4e but, signé par Waliou N'doye, suite à une incursion de la gauche menée par Alaâ Marzougui (61').

Mais le Stade aurait pu réussir, lui aussi, à convertir en buts certaines de ses incursions, n'eut été la vigilance du gardien Rami Jridi, qui a effacé au moins deux buts face à Jacques Bessan et Jlassi notamment.

Le Stade a fini par avoir raison en bénéficiant d'un penalty suite à une incursion de Mohamed Ben Ali que Ilyès Jlassi convertit en but, sauvant ainsi l'honneur des Stadistes.