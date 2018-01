Togo: Arsenal - Quand Adébayor traite Wenger de menteur

Joueur d'Arsenal entre 2006 et 2009, Emmanuel Adébayor a quitté le club londonien en de très mauvais termes. Près de 10 ans après, l'attaquant togolais ne digère toujours pas les conditions dans lesquelles il est parti, accusant Arsène Wenger d'avoir menti au moment de son départ.

« J'ai eu une réunion avec Arsène Wenger dans son bureau où il m'a dit que je devais partir, parce que je ne faisais pas partie de ses plans avec Arsenal et que je devais avancer dans ma vie. Et j'ai répondu : 'Je vais rester.' Il m'a répondu : 'Non. On ne va pas se battre pour toi. Tu sors ou tu restes et tu ne disputeras aucun match », a raconté l'attaquant de l'Istanbul Başakşehir dans une interview accordée à la chaîne TRT World.

Et de poursuivre : « J'ai donc rejoint Manchester City et quand j'étais à City je l'ai vu donner une conférence de presse à Londres en disant que je voulais partir car il y avait beaucoup d'argent en jeu. Depuis je déteste Arsenal à cause de Wenger, pas à cause des fans ».

Les relations tendues entre Wenger et Adébayor ne sont pas prêtes de s'arranger.