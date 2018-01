Tunisie: Kamel Idir (ex-président du club africain) - «La formation des jeunes pour éviter les folies»

C'est un investissement rentable à 100% dans la mesure où il permet de compter sur les moyens propres du club dont l'usage a fait ses preuves plus d'une fois. De plus, avec ce choix, les clubs peuvent inverser la donne et devenir des vendeurs de joueurs à leur tour et, par voie de conséquence, ils peuvent améliorer leurs ressources.

C'est donc un cercle vicieux qui s'installe et qui complique davantage les choses pour les responsables des clubs. Du coup, il est temps de changer d'approche et de revenir aux formules du passé dont essentiellement la formation des jeunes.

Ce sont là les fruits amers de la mauvaise gestion et du recrutement abusif de joueurs étrangers. Les responsables des clubs doivent se comporter en bons pères de famille qui savent comment renflouer leurs trésoreries et en faire bon usage afin de ne pas s'exposer à des résultats dramatiques.

Et qui, par-dessus tout, peuvent devenir des dossiers juridiques très lourds à supporter. Aujourd'hui, la Fifa, quand elle est saisie par un joueur étranger contre son club, ne badine pas avec l'application de la réglementation internationale et sévit avec une poigne de fer.

