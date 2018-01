Madagascar: Branchement illicite - Plainte de la Jirama contre Ravalomanana

Pour cette nouvelle affaire de branchement illicite, si les faits sont avérés, Marc Ravalomanana risque gros avec une peine d'emprisonnement. Les branchements illicites sont qualifiés de vol et fraudes. Toutes pratiques frauduleuses sont considérées comme des faits portant préjudice à l'exploitant. Ces pratiques entraînent des pertes financières pour la Jirama. C'est pourquoi la société et les autorités ont lancé des opérations de ratissage auprès des abonnés de la Jirama, et mis en place des agents contrôleurs - verbalisateurs. Ces officiers de police judiciaire sont habilités à vérifier, à saisir, à constater les infractions pénales, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, à confisquer tout matériel utilisé à des fins représentant des corps de délits.

Par conséquent, l'ancien chef d'État aurait déposé une requête au tribunal pour la remise de la fourniture d'énergie de sa résidence. C'est là où le bât blesse, puisque « aucun contrat n'a été enregistré en son nom auprès de la société d'État », selon notre source. « C'est la société AAA qui a un problème avec la Jirama et non moi. Des techniciens de la Jirama ont effectivement procédé à des vérifications dans ma résidence à Andranomanelatra, mais n'ont trouvé aucune anomalie, puisque j'utilise une source d'énergie privée », confirme-t-il au téléphone.

