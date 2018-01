Madagascar: Églises chrétiennes - Samoela Jaona Ranarivelo prend les rênes

Mise à part la présence logique des quatre grandes têtes du FFKM, on a aussi noté la présence de l'ancien président Marc Ravalomanana, de l'ancien premier ministre Omer Beriziky et du président du Conseil du Fampihavanana (CFM) Alphonse Maka. Aucun membre du gouvernement par contre, ni représentant de l'État n'a été aperçu sur les lieux.

2018 étant une année électorale, et en anticipant les risques d'échauffourées à cet effet, le FFKM doit être au sommet de sa forme dans son rôle de médiateur dans les affaires de l'État. Samoela Jaon Ranarivelo ne devrait pas avoir trop de mal à accomplir ses tâches et ses missions dans la mesure où cette même personnalité a déjà été à la tête du FFKM en 2015, durant la transition et a également été à la tête de la réconciliation.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.