Tunisie: Néjib Ghommidh - «Une hémorragie financière»

Et ce qui me rend le plus malade,ce sont les dossiers judiciaires qui découlent des mauvais contrats de recrutement signés sans connaissance juridique par les clubs et qui finissent par se transformer en hémorragie financière aussi injustifiée que superflue».

La seule alternative payante à moyen et à long terme est bel et bien la formation des jeunes.

Cette situation ne peut plus durer et je pense que tout le monde en est devenu conscient aujourd'hui car continuer dans la folie frénétique des recrutements ne pourra conduire qu'à la faillite de nos clubs.

D'abord, le recrutement est une opération dont doivent se charger des spécialistes chevronnés qui connaissent le marché et les besoins des clubs. De plus, les opérations de recrutement coûtent les yeux de la tête pour nos clubs dont la plupart s'enlisent sous le lourd fardeau des difficultés financières.

