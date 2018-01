Tunisie: CA/ USM - Belle copie !

Deux mi-temps et des rebondissements à gogo dans ce choc de la journée : le carton rouge de Ben Romdhane a été un tournant de la partie. A peine deux minutes en deuxième mi-temps, le latéral gauche monastirien commet une faute et sort après le second carton.

A 11 contre 11, le CA dominait, remportait les duels et imposait son tempo malgré l'avance 1-0 de l'USM sur un beau coup franc de Mosrati (17') qui trompe Charfi mal placé.

Ce score ne reflétait pas le cours du match : on a eu un CA qui a joué son meilleur match profitant en plus de la prestation faible de l'USM, qui n'a rien fait et qui sans Messaâdi et Anan (laissés sur le banc) manquait d'atouts offensifs.

Même mené, le CA a développé un bon volume de jeu : il y avait une bonne organisation avec le 4-3-3 où Dhaouadi et Khefifi, placés sur les couloirs, étaient la clef du jeu offensif.

La transversale de Khefifi à la 37', la belle passe de Dhaouadi pour Ouedherfi (42') qui n'a pas bien saisi son bon emplacement ont fait que le CA rentre aux vestiaires avec une motivation intacte.

A 11 contre 10, il était impossible à l'USM, malgré la forme de Bediri, un bon gardien qui a sauvé plus d'un but, de pouvoir tenir. Le but chauffe d'autant que Marchand a bien lu le match en lançant Belaïd qui a conservé son savoir-passer.

L'entrejeu clubiste, grâce à Belaïd, avait varié ses actions mettant à l'épreuve le bloc monastirien. Khefifi, l'un des meilleurs joueurs du CA, s'infiltre à droite et centre en retrait, Sairi trompe son gardien (64'). C'était prévisible tellement l'attaque clubiste pressait avec deux occasions ratées par Abdi (52') et Khefifi (58').

Les duels gagnés à l'entrejeu et aux couloirs carburaient à fond, l'USM a commis l'erreur de s'aventurer sans réussir le repli. Khelifa (72'), sur une rapide transition, joue une-deux avec Abdi et tire dans l'angle opposé pour marquer un beau but. C'était l'effondrement alors à l'USM qui mentalement n'avait plus la face de réagir et de revenir.

Facile

Ce fut une belle deuxième mi-temps et une victoire facile. Le 3e but de Ayadi (77') qui, d'un tir placé, trompe Bediri, et puis le 4e but du nouveau joueur P. Okan dans les arrêts de jeu, confirment l'ascendant d'un CA qui peut respirer.

Marchand a-t-il enfin trouvé la bonne formule ? En tout cas, c'est son meilleur match et une bonne lecture du jeu. Les progrès collectifs sont évidents dans ce CA, en attardant la confirmation. Du côté de l'USM, c'est une très mauvaise prestation et des repères offensifs perdus.

L'USM n'a pas joué son jeu à une touche de balle et l'expulsion de B. Romdhane a compliqué les choses. Quand la meilleure défense encaisse 4 buts et se fait transpercer durant 90', quelque chose ne va pas bien. Ce fut un match ouvert et les effets de cette victoire devront aider les responsables au CA à mieux gérer le présent avant les élections.