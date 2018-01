Namibie/Ouganda: CHAN 2018 - La Namibie en quarts de finales

Les Braves Warriors de la Namibie se sont qualifiés pour les ¼ de finale du CHAN 2018, en battant les Cranes ougandais.

La Namibie a créé l'exploit en se qualifiant pour les quarts de finale du Championnat d'Afrique des nations, Maroc 2018.

Les Brave Warriors ont battu l'Ouganda (1-0) sur le fil et rejoignent la Zambie, qualifiée aux dépens de la Côte d'Ivoire, un peu plus tôt dans la soirée de jeudi. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Panduleni Nekundi, à la 90'+2.

Le butteur qui a changé le cours du match est entré en seconde mi-temps, à la 57', en remplacement de Keimuine T. La victoire de la Namibie sur l'Ouganda, encore une fois dans le temps additionnel de la partie, contraint même la Côte d'Ivoire à faire ses valises.

Avec six points en deux matchs remportés par la plus petite des marges, les Brave Warriors rejoignent les Chipolopolo au second tour du CHAN 2018. La troisième journée de ce groupe B comptera pour du beurre, comme dans la poule du pays organisateur.

La Namibie affronte la Zambie lundi sur cette même pelouse, pour la suprématie du groupe B du CHAN 2018, tandis que l'Ouganda cherchera à consoler face à la Côte d'Ivoire, dans le match des sélections éliminées, prévu, quant à lui, à Casablanca.