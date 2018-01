Afrique: CHAN 2018 - Maroc-Soudan, qui pour finir en tête du groupe A ?

C'est l'unique enjeu de cette dernière journée de la poule A du CHAN 2018. Déjà qualifiés, le Soudan et le Maroc s'affrontent pour la suprématie. Pour le pays hôte, l'objectif est de rester à Casablanca en cas de victoire pour les quarts de finale.

« Nous voulons confirmer notre suprématie dans ce groupe pour rester ici à Casablanca avec nos fans et défendre nos couleurs. Les joueurs se sont adaptés à l'ambiance ici et on veut donc rester« , a confié le sélectionneur Jamal Sellami en conférence de presse d'avant-match.

De son côté, le sélectionneur Zdravko Logarusic du Soudan ne cache pas non plus son envie de battre les Lions de l'Atlas et d'éviter un voyage sur Marrakech pour son quart de finale.

Pour les deux techniciens, il s'agira également de gérer un effectif qui enchaine les matchs depuis 15 jours.

L'autre rencontre oppose à Marrakech la Guinée à la Mauritanie, deux formations éliminés avec 0 point au compteur. But ultime: quitter le Maroc sur une bonne note.