Ile Maurice: Cour de Mapou - Des voleurs emportent des pièces à conviction

Quant au vol perpétré à la cour de Mapou, la police a ouvert une enquête afin de retracer le ou les voleurs. Et surtout de savoir si les vols perpétrés à la cour de Pamplemousses et à celle de Mapou ont un lien quelconque.

Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 janvier, un individu s'était introduit dans le bâtiment de la cour de Pamplemousses. La police de la localité ainsi que la Criminal Investigation Division s'étaient rendues sur place pour faire un constat. En menant leur enquête, les limiers avaient visionné les images des caméras de surveillance situées non loin du tribunal et sur lesquelles un individu masqué avait été aperçu, prenant la direction de la cour.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.