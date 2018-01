Ile Maurice: Blanchiment d'argent - L'avocat de la reine de Plaine-Verte demande un énième renvoi

Le même scénario depuis pratiquement un an. Me Noor Hussenee, l'homme de loi de Naseera Bibi Vavra, qui est accusée de blanchiment d'argent, demande à chaque fois ou presque un renvoi du procès en cour intermédiaire. Et rebelote, ce lundi 22 janvier.

C'est par le biais de Me Ashley Hurhangee que Me Noor Hussenee a demandé, aujourd'hui, un énième renvoi. Raison avancée : il est souffrant.

Une requête qui n'a pas plu à Me Atish Roopchand, l'homme de loi de l'Independent Commission Against Corruption (ICAC). Il devait faire remarquer à la Cour que depuis que le procès a démarré, l'avocat de la défense a demandé un renvoi en huit occasions. «Je n'ai pas d'objection à ce que le procès soit renvoyé aujourd'hui, mais je tiens à faire ressortir que je présenterai une motion d'objection à la prochaine occasion car le procès devrait être appelé aujourd'hui», a fait ressortir Me Roopchand.

Dernière chance

La magistrate Adila Hamuth a, de fait, agréé la requête de la défense. «La Cour note que l'avocat de la défense a été absent en plusieurs occasions. Dans l'intérêt de la justice, je vous accorde un tout dernier renvoi. La prochaine fois que votre avocat brillera par son absence, vous débattrez de votre cas toute seule ou sinon vous devrez être correctement représentée», dit Adila Hamuth. Le procès a ainsi été renvoyé au 22 mai. Deux témoins seront appelés à la barre.

Pour rappel, Naseera Bibi Vavra, connue sous le nom de la reine de Plaine-Verte, fait l'objet de dix accusations formelles de blanchiment d'argent. Elle a plaidé non coupable. La commission anticorruption la soupçonne d'être impliquée dans un trafic de drogue de Rs 180 millions après qu'elle a effectué une transaction bancaire d'un demi-million de roupies.