Cote d'Ivoire: L'école primaire publique Didier Drogba est ouverte

Dans le cadre de ses actions humanitaires, Didier Drogba a inauguré mercredi, à Gagnoa, une première école construite par sa Fondation et appuyée par le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé et l'Initiative internationale pour le cacao (ICI).

« Ce n'est pas au delà de nos pouvoirs que de créer un monde où tous les enfants auront accès à une meilleure éducation » @NelsonMandela

17 janvier 2018, ouverture de la première école construite par la Fondation Didier Drogba, merci @nestle & l'ICI pour le soutien logistic pic.twitter.com/Jy446MqjHk

-- Didier Drogba (@didierdrogba) 17 janvier 2018

Le bâtiment comprend 7 salles de classe (primaire et maternelle), une cantine, deux logements pour les instituteurs et un terrain de football, pour contribuer « aux performances physiques, sociales et académiques des enfants du village de Pokou-Kouamekro ».

Une communauté de près de 5000 habitants dans la localité de Onahio située dans le département de Gagnoa (Région du Goh).

Drogba compte en construire plusieurs autres écoles dans les régions du pays. « Le meilleur moyen d'avoir un impact sur l'avenir d'un peuple, c'est de l'éduquer.

Grâce à l'éducation, on évite pas mal de problèmes socio-ethniques. On apprend la tolérance et cela évite des guerres. L'éducation permet une stabilité politique, économique« , a t-il indiqué chez nos confrères de France24.