Maroc/Guinée: CHAN 2018 - Les Lions de l'Atlas prudents face à la Guinée

La deuxième journée du CHAN 2018 s'annonce très relevée avec trois chocs. Le premier match à ne pas manquer se joue ce mercredi à 16h30 GMT sur la pelouse du complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Les Lions de l'Atlas seront face au Syli de la Guinée.

Pour prendre une bonne option pour la qualification après la large victoire contre la Mauritanie en match d'ouverture, les Marocains devront vaincre les Guinéens qui ont trébuché contre le Soudan en s'inclinant 2-1.

Après un bon début de compétition, les Lions de l'Atlas sont déterminés à dominer les Guinéens afin de garantir leur qualification pour les quarts de finale du CHAN 2018.

La tâche des hommes de Jamal Sellami ne sera pas aisée devant la formation guinéenne qui n'a pas droit à l'erreur après sa défaite contre le Soudan samedi. Un choc qui promet d'être électrique.

Conscient de l'âpreté de la tâche, le sélectionneur du Maroc Jamal Sellami, a tenu à afficher un optimisme mesuré dans ses propos, signalant qu'après le carton face à la Mauritanie, «nous devons garder les pieds sur terre, nous concerter sur chaque rencontre et ne pas trop se projeter vers l'avenir».

Pour sa part, l'international marocain Naif Agured a indiqué que «la page du premier match est déjà tournée et nous nous projetons sur le second. L'important est d'être concentré au maximum face à la Guinée qui a perdu son match d'entrée et qui se donnera à fond pour pouvoir gagner».

Une équipe avertie en vaut deux. Et pour Naïf Agured, «il nous faudrait être solidaires et collectifs dans notre jeu. Nous devons appliquer à la lettre les consignes de l'entraîneur afin d'atteindre notre objectif et combler de bonheur ce grand public qui est notre fierté».

A en croire nos confrères du site lionsdelatlas.ma, Jamal Sellami procédera à quelques modifications dans son 11 de base qui a débuté la rencontre face aux Mourabitounes.

Absent lors du premier match pour cause de cumul de cartons jaunes, le défenseur central Jaouad El Yamiq devra retrouver sa place de titulaire à côté de Banoune afin de donner plus de solidité à la défense.

Sur le plan offensif, Achraf Bencharki pourrait débuter la rencontre sur le flanc droit à la place de Zakaira Hadraf titularisé contre la Mauritanie au même titre que Naif Aguered.