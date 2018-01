Afrique: CHAN 2018 - Zambie et Namibie en quarts dès aujourd'hui?

Surprise en ouverture par un but dans les dernières minutes de la Namibie, la Côte d'Ivoire n'a plus droit à l'erreur si elle veut voir le prochain tour. mais la bande à Ibrahim Kamara doit faire face à d'autres défis. Notamment la cascade de blessures chez les Eléphants. La Zambie qui reste sur une belle victoire devant l'Ouganda peut en profiter.

A l'image du Maroc et du Soudan mercredi dans le groupe A, la Namibie et la Zambie pourraient valider dès aujourd'hui leur ticket pour les quarts de finale du CHAN 2018. Pour cela, il faudra remporter leurs rencontres respectives face à l'Ouganda et la Côte d'Ivoire.

Copyright © 2018 Africa Top Sports. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.