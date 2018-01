Algérie: Walid Mesloub - L'Algérien revient sur sa première partie de saison

Blessé l'été dernier, Walid Mesloub a très peu joué avec Lorient ces derniers mois. Récemment, le milieu de terrain algérien a résilié son contrat avec les Merlus. Dans une interview accordée à L'Equipe, il est revenu sur sa première partie de saison.

« S'entraîner toute la semaine, c'est bien mais il faut aussi jouer le week-end. Je ne voulais pas rester sans jouer toute la saison. J'ai bien bossé pendant quatre mois et je me suis dit qu'en janvier, c'était le bon moment pour partir. Je n'ai pas été mis dans un loft mais c'était quand même dur parce que, quoi que je fasse à l'entraînement, même si j'étais concerné et que j'avais envie de rejouer, je n'allais pas être récompensé par du temps de jeu », a-t-il confié.

Désormais libre, Mesloub attend son prochain challenge. « Je suis à l'écoute de ce qu'on me propose et je prendrai le meilleur projet. Sans prétention, je pense encore avoir de belles choses à montrer et à prouver mais je ne suis pas le seul décideur. Je vais voir comment le mercato se déroule. Je me sens bien physiquement. Ça fait un moment que je n'ai pas joué mais ça ne se perd pas, c'est comme le vélo. Il suffit d'enchaîner un ou deux matches, il y a l'intelligence de jeu, la technique. Le corps, je l'ai aussi, je ne me fais pas souci. Le rythme va revenir naturellement ».