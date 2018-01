Ce soutien financier a été abordé par Robert Schmidt du bureau des contrats et subventions de l'Agence américaine pour le développement international (USAID). C'était lors de la cérémonie de lancement du Programme de renforcement des ressources humaines pour la santé qui s'est déroulée la semaine dernière à Bamako.

«Notre système de santé connait aujourd'hui une crise sans précédent. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il faut 23 professionnels de santé qualifiés pour 10 000 personnes.

Notre pays est loin de cette norme car selon les données de 2006, issues de la DRH (SI-GRH), on compte 4,1 professionnels de santé qualifiés pour 10 000 habitants».

Le secrétaire général a rappelé que pour lui, ce ratio classe notre pays sur une liste de pays en crise, en matière de ressources humaines pour la santé (RHS).

Selon Robert Schmidt, le Mali est parmi les pays qui enregistrent des taux de morbidité et mortalité élevés, notamment de mortalité maternelle, néonatale et infantile. Ces taux demeurent élevés du fait d'une insuffisance de professionnels qualifiés, malgré les efforts du gouvernement et des partenaires.

Pour faire face à cette crise des ressources humaines, l'engagement politique au Mali s'est traduit par l'élaboration d'un plan stratégique de développement des RHS avec l'appui des partenaires dont l'USAID.

Ce soutien du gouvernement américain a été concrétisé par le financement de trois projets successifs depuis 2004 : Capacity (2004-2008), Capacity plus (2009-2013) et Human Resources for Health en cours depuis juillet 2017 pour un montant global de 15 millions de dollars, soit un peu plus de 7,5 milliards de FCFA.

Et Robert Schmidt de profiter de l'occasion pour rappeler que les précédents projets ont contribué de façon significative à la mise en place du système informatisé de gestion des ressources humaines au sein de la direction des ressources humaines (pour les secteurs : santé, développement social et promotion féminine).

Il a aussi rappelé comme acquis de ces projets, l'octroi de bourses d'étude aux étudiants issus des familles démunies dans les régions du Nord lors des turbulences enregistrées en 2012 dans cette partie du territoire national, l'élaboration du curriculum harmonisé en SR/FP dans les écoles de santé et l'introduction de l'approche d'apprentissage axé sur la performance.