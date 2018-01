Congo-Kinshasa: Le Commissaire de police de la MONUSCO, le General AWALE ABDOUNASIR sur le terrain dans le Kivu

Le General Awalé en a profité pour rendre visite aux autorités locales de Beni et Bukavu et faire le point de la situation sécuritaire avec les chefs des bureaux de la MONUSCO.

En marge des cérémonies de remises de médailles, le Chef de la Composante Police MONUSCO a profité pour rencontrer et échanger avec ses hommes sur le terrain. Toucher du doigt les réalités et conditions de travail des hommes en vue de les améliorer, leur prodiguer des conseils, et tout naturellement leur souhaiter une bonne et heureuse année 2018, à eux ainsi que leurs familles.

Du lundi 08 au Samedi 13 Janvier 2018, le Chef de la Composante Police de la MONUSCO, le Général Awalé ABDOUNASIR a effectué une tournée dans l'Est de La République Démocratique du Congo, plus précisément à Beni et a Bukavu pour participer aux cérémonies de remises de médailles dans ces deux villes du Nord et du Sud KIVU.

