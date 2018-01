Sénégal: Exploitation aurifère à Kédougou - Démarrage du programme de restauration des moyens de subsistance

Qui dit exploitation minière industrielle, dit impacts sociaux et environnementaux. Pour en minimiser les effets négatifs, Petowal Mining Company a pris des mesures de compensation à travers un programme de restauration des moyens de subsistance des personnes affectées par le projet. Il s'agit notamment de la mise en place d'un périmètre maraîcher de 3 hectares au profit des habitants de Tambanoumouya afin d'intensifier et de diversifier l'agriculture et fournir une alternative à l'orpaillage.

Dans ce champ-école, grâce à un système d'irrigation fonctionnant à l'énergie solaire, les femmes cultivent de l'oignon, du piment, de la salade, de la tomate. Une partie de cette production est vendue à la société minière. Karamoko Bâ, responsable du programme de restauration des moyens de subsistance au sein de Pmc, indique que le périmètre maraîcher va être étendu à 30 hectares et partagé entre les villages les plus impactés comme Mako, Niéméniké, etc. Pour ceux qui ont opté pour l'agriculture pluviale, du matériel agricole de 30 millions de FCfa leur a été distribué. Dans la même veine, des arbres fruitiers (banane, mangue, baobab) ont été plantés pour améliorer la production de produits forestiers.

Ce périmètre arboricole, à terme, va s'étendre sur 40 hectares, a indiqué Karamoko Bâ. « L'objectif est que Tomboronkoto nourrisse Tomboronkoto et Kédougou ». Pcm a également consenti des efforts dans le domaine de l'élevage qui se sont traduits par la création de puits pastoraux dans cette zone particulièrement rocheuse, la formation des éleveurs et des auxiliaires d'élevage dans la gestion durable des pâturages naturels et la santé animale. Ces actions participent de la volonté de cette société minière de soutenir ce sous-secteur. Et pour lutter contre la déforestation, un programme de reboisement et de production de plants est en cours de validation.

Après cette phase de restauration des moyens de subsistance, Pcm va s'atteler à les améliorer à travers un autre programme, a informé M. Bâ.