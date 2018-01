Sénégal: Journée portes ouvertes - La Marine ouvre sa base navale aux enfants

Des centaines d'enfants ont effectué, le samedi dernier, une sortie en mer à l'occasion de la journée « portes ouvertes » organisée par la Marine nationale dans le cadre de son 43ème anniversaire.

La petite Diarra a peur de monter sur le navire « Gorée ». Accompagnée de ses frères et sœurs qui sont déjà à bord de l'embarcation, Diarra est restée à quai. Avec les vagues de la mer, elle n'ose pas franchir les marches des escaliers menant dans le « Gorée ». Il a fallu qu'un de ses compagnons la soulève pour entrer avec elle dans le bateau. A l'instar de Diarra, ils sont des centaines d'enfants accompagnés de leurs parents à prendre le navire « Gorée » en destination de l'île éponyme.

La Marine nationale a ouvert ses portes aux populations civiles à l'occasion de la célébration du 43ème anniversaire de la Marine nationale marquant la commémoration de la prise de commandement de la Marine par un officier sénégalais, l'amiral Faye Gassama.

A l'occasion de la journée « portes ouvertes » organisée par la Marine nationale, plusieurs bateaux ont fait des rotations entre Gorée et la base navale Amiral Faye Gassama avec à bord des centaines d'enfants qui étaient à leur premier baptême de mer. « Gorée » est le dernier navire à quitter la base navale Amiral Faye Gassama à 11h15mn.

Le commandant du navire, Jules Marie Ndour, a donné le signal. Les enfants sont tous avec leurs gilets de sauvetage. Ils sont joyeux. Après l'embarcation, ils commencent à jouer dans le bateau. Mais la petite Diarra est toujours effrayée. Elle reste collée à sa maman regardant les vagues de la mer. Le bateau a pris le départ. C'est parti pour une petite excursion en mer.

Une trentaine d'unités

Le commandant Jules Marie Ndour a tenu à rappeler quelques principes de base avant son départ. Il demande aux parents de bien surveiller les petits et d'éviter qu'ils se rapprochent de l'arrière du navire. Quand le navire a atteint sa vitesse de croisière, un vent glacial a envahi l'intérieur. Cela n'empêche guère les enfants de contempler le beau paysage qu'on aperçoit à partir du bateau.

On voit de loin, dans la mer, des navires. « Ils sont au mouillage. Ils attendent qu'une place se libère au Port autonome de Dakar pour décharger leurs marchandises », nous explique un marin. Le navire continue toujours sa course. « Gorée » est un engin de débarquement d'infanterie et de chars (Edic) de 59 mètres, explique le commandant. Il a été acquis en 2011 par la Marine nationale. Le navire peut transporter jusqu'à 180 personnes et a un tirant d'eau de 15 m. Sa capacité de fret est de 210 tonnes. La Marine nationale dispose d'une trentaine d'unités. En plus de « Gorée », il y a le « Kédougou », un « patrouilleur de 45 mètres, le « Ferlo » un bâtiment de 33 mètres, le « Fouladou » avec ses 58 mètres, le « Njambuur » considéré comme le « plus imposant et le plus puissant », le « Podor », le « Popenguine »... . Avec cette forte flotte, la Marine nationale veille sur les eaux sénégalaises et leurs ressources.

A l'intérieur du bateau, les discussions vont bon train entre les enfants et les parents. Très curieux, ces derniers ne cessent de poser des questions : « Où se trouve le conducteur du bateau » ?

« Quand est-ce que nous allons retourner »... . A 11h40mn, le navire est déjà aux larges des côtes goréennes. Gorée et ses coquillages. Une île pleine d'histoire. Malheureusement, les enfants n'auront pas l'occasion de descendre pour visiter la Maison des esclaves. Le bateau a vite changé de cap pour retourner à la base navale Faye Gassama. Vers 12h, le bateau a accosté à la base navale. Tous les enfants accourent vers la porte de sortie. Ils sont pressés de sortir après une belle promenade en mer. Chacun a reçu, à sa descente, un certificat de baptême de mer. Diarra est toute heureuse de recevoir son certificat.

Aliou Ngamby NDIAYE

... ET DISPOSE DE FORCES SPÉCIALES

La Marine nationale commémore le 43ème anniversaire de la prise du commandement de la Marine par un officier sénégalais avec comme thème : « L'action de l'Etat en mer ».

Le 22 janvier 1975, l'Amiral Faye Gassama a pris le commandement de la Marine nationale. Il est le premier officier sénégalais à diriger cette unité de l'armée. Cela fait aujourd'hui 43 ans qu'un Sénégalais est à la tête de la Marine. Dans le cadre de la commémoration de cette date, plusieurs manifestations sont organisées par la Marine nationale depuis vendredi dernier : journée portes ouvertes, diner de gala et cérémonial militaire. La journée « portes ouvertes » a été organisée samedi à la base navale Amiral Faye Gassama. Plusieurs enfants, des élèves plus particulièrement, sont venus samedi visiter cette base navale. Toutes les institutions de l'administration intervenant en mer telles que l'Agence nationale des affaires maritimes (Anam), la Direction de la protection et de la surveillance et des pêches (Dpsp), la Police, la Douane ont eu leur stand à la base. Les écoliers, accompagnés de leurs enseignants, passent de stands en stands pour visiter.

Cette année, le 43ème anniversaire de la Marine nationale est placé sous le thème : « L'action de l'Etat en mer ». Selon le lieutenant de vaisseau Casimir Faye, chef du bureau entrainement de la division des opérations de la Marine nationale sénégalaise, la Marine nationale assure toutes les actions de l'Etat en mer. « Nous représentons en mer la Douane, la Police... Il y a une coopération très avancée entre la Douane, la Police et la Marine, mais l'objectif de cette journée est de mieux fédérer toutes ces entités », explique le lieutenant de vaisseau Casimir Faye.

En outre, face aux menaces de plus en plus accrues, le chef du bureau entraînement de la division des opérations de la Marine nationale sénégalaise rappelle que toutes les administrations de l'Etat doivent mutualiser leurs forces pour endiguer tous les trafics illicites : terrorisme, piraterie. « Avec les prospections pétrolières, la menace est de plus en plus accrue, mais les administrations ont pris les devants. La Marine a aujourd'hui les Forces spéciales en mer qui ont été créées depuis bientôt deux ans. Elles sont spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, contre la piraterie. Chaque année, le dispositif est renforcé », informe Casimir Faye.