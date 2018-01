Sénégal: Label de bonne gouvernance locale - Le maire Mansour Faye honoré par le Forum civil

Les populations de la capitale du Nord ont assisté, samedi dernier, à une cérémonie officielle et empreinte de solennité organisée par les responsables du Forum civil de Saint-Louis pour honorer le maire Amadou Mansour Faye, son équipe municipale et plusieurs autres responsables de 19 collectivités locales des régions de Saint-Louis, de Louga et de Matam.

A cette occasion, le label OR a été remis à la municipalité de la vieille cité au terme d'un processus de certification. Cette distinction a été obtenue par le Conseil municipal de Saint-Louis à la suite d'une évaluation de son niveau de performance portant sur l'exercice budgétaire 2016 faite par un comité composé de personnes bénévoles, de membres d'associations de la société civile locale.

En présence du maire Mansour Faye et des membres de son staff, le coordonnateur régional du Forum civil, Mame Latyr Fall, s'est réjoui de cette cérémonie qui permet de remettre des distinctions à 19 collectivités locales des régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam. Les résultats de cet audit des collectivités locales ont permis ainsi d'offrir le label OR à la municipalité de Saint-Louis. Le chargé de programme du Forum civil, Lamine Tall, a rappelé que sur le classement, les communes de Nguer Malal (Louga) et de Richard-Toll devancent celle de Saint-Louis qui se positionne à la troisième place avec une note de 86,76/100 points.

Mame Latyr Fall a précisé que la certification citoyenne est un instrument d'appréciation constructive de la gestion municipale qui s'effectue sur un exercice budgétaire. Le Forum civil, a-t-il poursuivi, avec l'appui de la Coopération luxembourgeoise, met en œuvre un programme dénommé Bonne gouvernance locale et citoyenneté active dans les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam. Le programme Bglca comporte en particulier une composante dénommée « Certification citoyenne des collectivités locales ».

Ainsi, le Comité local de certification a procédé à une évaluation du niveau de performance de la collectivité locale concernant l'exercice budgétaire 2016. Les résultats de cet audit ont permis d'établir le niveau de Label obtenu conformément à la Note de formalisation du label qui est venue compléter le Référentiel de bonne gouvernance. En fonction donc de ces résultats, les maires qui avaient accepté de participer au processus de labellisation seront récompensés par la remise de label en fonction de leur mérite. Cette cérémonie très attendue par les maires partenaires du programme se veut un moment solennel fortement médiatisé pour fêter et offrir en modèle les collectivités locales qui se seront distinguées dans l'application des principes de la bonne gouvernance.

Le maire Mansour Faye s'est dit très honoré par cette distinction qui prouve encore que l'équipe municipale qu'il dirige depuis 2014 s'évertue à être constamment au chevet des populations de la vieille cité.