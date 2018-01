Sénégal: 9ème Journée L1 / Diaraf - Gfc (2-0) - Les Médinois enfoncent la lanterne rouge

Le chrono de l'arbitre n'avait pas encore fini de faire le premier tour, et sur sa première offensive, le Diaraf trouva la faille grâce à son attaquant El H Madiké Kane. Un but matinal qui ne déstabilise, cependant, pas la lanterne rouge. Mais, malgré la réaction immédiate des banlieusards, le Diaraf n'a pas cédé. Mieux, en bon joker, Abdou Khadre Diélany Fall, de retour d'exil, a renforcé l'avantage du Diaraf, une dizaine de minutes après son entrée en jeu. Un large succès (2-0) qui enfonce la lanterne rouge. Avec ce succès, les Médinois se relancent dans la course, alors que le Gfc Pro se rapproche davantage du purgatoire.

