Sénégal: Ligue 2 - 9e Journée - Keur Madior fait chuter Pikine, Port tient toujours bon

Le duel Keur Madior-As Pikine a accouché d'une belle victoire du club mbourois qui inflige au leader sa première défaite de la saison. Et quelle défaite ! L'équipe pikinoise a été sévèrement battue (3-0) samedi, au stade Caroline Faye, mais conserve tout de même sa place de leader. L'équipe coachée par Djiby Fall voit toutefois son avance fondre. Les bourreaux de l'As Pikine (1er, 20pts) ne comptent désormais que quatre longueurs de retard. Le Port qui est allé battre (3-1) l'EJ Fatick reste solide dauphin et seule équipe invaincue.

Le leader, l'As Pikine, n'est plus invaincu. Lors de la 9e journée disputée ce week-end, les banlieusards ont chuté (0-3) à Mbour, et lourdement, face une belle équipe de Keur Madior qui revient à quatre unités. Port reste solide dauphin après son succès (3-1) en déplacement face à EJ Fatick.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.