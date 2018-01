Sénégal: Maison des pêcheurs de Ngor - Une infrastructure moderne de 100 millions de FCfa

La deuxième phase du programme froid va se poursuivre, cette année, avec la construction de 19 complexes frigorifiques, a annoncé, samedi, lors de la pose de la première pierre de la maison des pêcheurs de Ngor, le ministre de la Pêche, Oumar Guèye. Le parc des camions frigorifiques sera renouvelé, a ajouté le ministre. Il a aussi informé de la poursuite du processus de modernisation des quais de pêche avec la construction des quais de Mboro, de Sendou (Bargny) et de Ndangane Sambou. Les aires de transformation de Joal, de Cayar, de Sendou et de Ndangane Sambou seront aussi aménagées.

« J'exhorte l'entreprise attributaire du marché à veiller au respect scrupuleux des clauses contractuelles relatives aux délais d'exécution et à la qualité des ouvrages », a-t-il dit. Oumar Guèye a indiqué qu'en relation avec les autorités et les services techniques déconcentrés de l'Etat, un « dispositif de suivi hebdomadaire des travaux » sera mis sur pied pour un respect des délais de réalisation de l'infrastructure.

L'édifice qui va s'étendre sur une superficie de 216 m2 disposera toutes les commodités pour permettre aux bénéficiaires de bien mener leurs activités de pêche. Selon le ministre de la Pêche, Oumar Guèye, la maison des pêcheurs de Ngor va disposer d'un « bloc de bureaux pour l'administration du Gie interprofessionnel » où seront contrôlées les statistiques et les activités de pêche dans toute la zone de Ngor. La maison des pêcheurs va également comprendre un bloc sanitaire, une infirmerie, une salle polyvalente, un abri pour les pirogues et autres matériels de pêche et sept magasins.

Les 350 pêcheurs et plongeurs de la commune de Ngor vont bientôt disposer d'une infrastructure leur servant de « cadre de travail, d'échanges et de renforcement de leurs capacités ».

